В Вильнюсе прошел многочисленный митинг у российского посольства. Среди сотен протестующих было много женщин и детей.

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Женщины против войны

Активистки рассказали местным СМИ и очевидцам, что акция – призыв к российским женщинам выходить на улицы в знак протеста против кровопролития в Украине.

Митинг в Вильнюсе / Фото Ramūnas Danisevičius

В Каунасе – втором по численности городе Литвы женщины обсуждали последние события в Украине, делились эмоциями и иногда не могли сдержать слез.



Каунас с Украиной



В Каунасе женщины не могли сдержать слез / Фото Julius Balašaitis (Baltas Media)

В портовом городе Клайпеда активизировались для сбора гуманитарной помощи.

Клайпеда собирала помощь и выступила против войны / Фото Agnė Bukartaitė

Клайпеда собирала помощь и выступила против войны / Фото Agnė Bukartaitė

Как мы писали ранее, литовцы собирают деньги для украинской армии, принимают беженцев (в том числе ездят автомобили в границу Польши, чтобы помочь с наплывом людей) и постоянно поддерживают антивоенные инициативы.

Жесткая позиция политиков

Кстати, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в фейсбуке сообщил, что столица Литвы прекращает сотрудничество с бывшими городами-побратимами в Беларуси и России.

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Вдобавок, он заявил, что россияне и белорусы могут выступать с концертами в Вильнюсе, если они ясно и открыто, публично осудят войну.

Молчания не хватит. О тех, кто поддерживает режим, я даже не говорю – им сразу предложат идти туда, куда предложили пойти на российский военный корабль,

– сказал мэр столицы Литвы.