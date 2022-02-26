Как рассказали сайту 24 канала коллеги, литовцы уже пожертвовали 3 миллиона евро организациям, которые оказывают военную поддержку украинским военным. И эта сумма постоянно увеличивается.

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Бизнес и общины объединились ради Украины

Также многие компании заявили о приостановке любого сотрудничества с Россией, в частности крупнейший ритейлер авиационной группы Avia Solution Group и крупнейшая агрокомпания Agrokoncernas.

Волонтеры уже нашли около 1,5 тысячи квартир для беженцев и готовы помогать средствами гигиены и едой. Если вы оказались в Литве, то можете заполнить заявку на этом сайте.

Журналисты Литвы также не остались в стороне и предлагают помощь тем работникам медиа, которые окажутся в стране в трудном положении.

На выходных район художников Ужупис (здесь расположены художественные галереи, мастерские и кафе – 24 канал) также собрал активистов, которые делились мнениями о том, как помочь украине и даже угощали всех желающих борщом.

Люди беспокоятся о судьбе Украины / Фото 24 канала

Культура против войны

24 февраля, сразу после вторжения России, в Каунасе – культурной столице Европы 2022 – устроили акцию единства и солидарности "Свобода светит", чтобы выразить поддержку народу Украины.

Фото twitter.com/lithuania

Больше Каунас: как литовскому городу удалось стать модной точкой на карте Европы

Варвары напали на мирную нацию, но не только это. Против Европы, ее ценностей. Украина защищает не только свои ценности, но и будущее всех нас,

– сказал во время акции депутат Европарламента профессор Людас Мажилис.

Сейчас в Каунасе отменили ближайший фестиваль и ищут места для украинских художников.

Что касается военной помощи, то Литва передаст Украине дополнительные бронежилеты, каски, автоматы и боеприпасы. Об этом сообщило Министерство обороны. А в начале февраля, до войны, в Украину из Литвы прибыли зенитно-ракетные комплексы Stinger и другая военная амуниция.