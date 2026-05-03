"Бежали –не убежали": операторы ГУР караулят оккупантов в запорожских полях

Подразделения ГУР продолжают боевую работу на Запорожском направлении. Украинские операторы беспилотников обнаруживают и поражают российских оккупантов даже в сложной местности.

Противнику не удается спрятаться в полях, посадках или естественных укрытиях. Об этом рассказывает ГУР МО.

Как дроны ГУР охотятся на врага?

Украинская военная разведка обнародовала новые кадры боевой работы своих подразделений на Запорожском направлении, где продолжаются активные боевые действия.

По данным ГУР, операторы беспилотных систем Департамента активных действий продолжают выявлять и уничтожать российских военных, которые пытаются передвигаться или маскироваться в полевых условиях. В ведомстве отмечают, что сложный рельеф местности – поля, посадки и чащи – не обеспечивает оккупантам безопасности.

Современные средства наблюдения и дроны позволяют фиксировать передвижения противника в режиме реального времени, после чего по выявленным целям наносятся поражения.

Не помогла ни посадка, ни чащи, ни попытка раствориться в складках местности – беспилотники находят каждого,

– говорится в сообщении.

В ГУР также заявляют, что работа продолжается в рамках системного ослабления сил противника на этом направлении, включая уничтожение живой силы и техники.

Что известно о других удачных операциях с беспилотниками?

На Купянском направлении подразделение "Лава" провело полностью роботизированную боевую операцию против российских войск. Целью стал опорный пункт противника, обустроенный в здании.

Украинские военные применили комплекс беспилотных систем, среди которых ударные дроны с гранатометами, а также дроны-камикадзе, оснащены взрывчаткой. Благодаря слаженным действиям операторов и точному планированию удалось эффективно поразить позиции врага.

В результате операции опорный пункт был полностью уничтожен. Также ликвидирован личный состав противника и уничтожен склад боеприпасов, который находился на этой позиции.

Ключевой особенностью этой операции стало то, что ни один украинский военный не находился непосредственно в зоне поражения. Все боевые действия осуществлялись дистанционно с помощью роботизированных систем. В подразделении отмечают, что за успехом операции стоит работа большого количества специалистов – от разведчиков и аналитиков до инженеров, операторов дронов и связистов. Именно их координация позволила провести сложную миссию без потерь.

Что нашли в российских дронах?

В российских ударных беспилотниках продолжают находить современные западные электронные компоненты, несмотря на действие международных санкций. По словам Владислава Власюка, в новых образцах дронов, которые Россия использует для атак по Украине, обнаружили детали производства 2025 года.

В частности, речь идет о компонентах, изготовленные в США, Японии, странах ЕС, а также в Швейцарии, Тайване и Великобритании. Власюк отметил, что это свидетельствует о способности России обходить ограничения и получать критические технологии через третьи страны или параллельный импорт.

В то же время он подчеркнул, что санкции уже имеют эффект – в частности, в новых дронах почти не фиксируют деталей из Нидерландов. По оценкам украинской стороны, санкционное давление уже нанесло России многомиллиардные потери и в дальнейшем должно усиливаться, чтобы перекрыть каналы поставки технологий для войны.