Бежали в подвал прятаться: трагические фото из детсада Ахтырки, где погибли дети после обстрела

25 февраля был произведен обстрел из артиллерии детсада в Ахтырке Сумской области. По данным главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого, погибли пятеро взрослых и двое детей.

Глава Сумской областной государственной администрации сообщил о последствиях вражеского обстрела детсада в Ахтырке 25 февраля.

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Погибли пятеро взрослых и двое детей. Один ребенок погиб на месте, второго пытались реанимировать, однако он тоже умер. Всего в больницу доставили полсотни человек, в том числе женщины и дети,

– сообщил Дмитрий Живицкий.

Глава ОГА отметил, что все пострадавшие были мирными жителями Ахтырки, которые бежали в подвал детского сада прятаться от российских обстрелов.

Фото ужасного обстрела детсада в Ахтырке

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