Глава Сумской областной государственной администрации сообщил о последствиях вражеского обстрела детсада в Ахтырке 25 февраля.
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Погибли пятеро взрослых и двое детей. Один ребенок погиб на месте, второго пытались реанимировать, однако он тоже умер. Всего в больницу доставили полсотни человек, в том числе женщины и дети,
– сообщил Дмитрий Живицкий.
Глава ОГА отметил, что все пострадавшие были мирными жителями Ахтырки, которые бежали в подвал детского сада прятаться от российских обстрелов.
Фото ужасного обстрела детсада в Ахтырке
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