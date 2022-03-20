Роды у одесситки начались преждевременно. К счастью, немецкие врачи справились на "отлично".

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Рождение девочки

Роды Ирины прошли без затруднений, она родила девочку, которой дала имя Кассия. Вес малышки при рождении – 1 860 граммов.

В настоящее время ребенок находится в отделении интенсивной терапии Университетской клиники Карла Густава Каруса в Дрездене.

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