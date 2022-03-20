Пологи в одеситки почалися передчасно. На щастя, німецькі лікарі впоралися на "відмінно".

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Народження дівчинки

Пологи Ірини пройшли без ускладнень, вона народила дівчинку, якій дала ім'я Касія. Вага малятка при народженні – 1860 грамів.

Зараз дитина перебуває у відділені інтенсивної терапії Університетської клініки Карла Густава Каруса в Дрездені.

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