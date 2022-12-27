Правда, украинку винят в том, что она буквально разрушила счастливый брак. Ведь супруги сначала приютили у себя беженку, но потом все закружились, словно в голливудских фильмах. И мужчина влюбился в 31-летнюю нашу землячку.

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Пара решила помочь Украине

Как рассказывает 29-летняя полька Анна, они вместе со своим 42-летним мужем поженились в прошлом, 2021 году. С начала полномасштабного вторжения ее любимый хотел отправиться добровольцем, чтобы защищать Украину от оккупантов. Но из-за отсутствия военного опыта его не взяли.

Тогда же Анне пришло в голову помогать украинским беженцам. Они давали им убежище в своем доме в Ольштыне. Так, 6 марта супруги приняли у себя 31-летнюю Татьяну из Херсона, а также 55-летнюю Ольгу из Киева. Вскоре Анна заметила, что ее Пётр с Татьяной выпивают вдвоем. Впоследствии они стали все больше времени проводить вместе. Спустя более недели, 14 марта, Ольга уехала в Германию, а вот Татьяна осталась у заботливых поляков.



Посередине Анна, а по бокам – беженки из Украины / Фото из архива Анны

Анна рассказала журналистам, что всячески помогала Татьяне. Она способствовала тому, чтобы украинка адаптировалась в Польше. Впрочем, ее огорчало поведение любимого. Между ними все чаще вспыхивали конфликты.

Как-то во время обеда он накричал на меня из-за того, что исправила Татьяну, когда она пыталась разговаривать на польском языке. Пётр и Татьяна стали неразлучными и избегали меня,

– рассказала Анна.

Она пыталась обсудить эту тему с мужем. Но он отвергал подозрения и сомнения Анны. Говорил, что ей это показалось.

После одного из скандалов попала в больницу

Анна рассказала, что 30 марта между ними разразился очередной конфликт. После этого она решила наглотаться таблеток. К счастью, женщину спасли. Очередной неприятный сюрприз ожидал ее дома. Когда она вернулась из медицинского учреждения, то застала Пётра и Татьяну на кухне, они пили вино.

На этот раз снова разразился скандал. Пётр решил вызвать полицию, чтобы усмирить жену. Как только правоохранители ушли, рассказала дальше Анна, Татьяна и Пётр пошли в спальню. Где она голубят и застала в постели в нижнем белье. Она сделала фото, после чего схватила кота и вещи и скрылась.

Анна отмечает, что из-за конфликта осталась под открытым небом. А все потому, что жила в квартире Пётра. Теперь она требует от него деньги, которые вложила в ремонт дома. Но тот отказал. К слову, он все еще живет с Татьяной.

Прокуратура отказала женщине признать ее жертвой агрессии. Так что пока Анна подала на развод. Она ожидает судебного решения. Что касается Пётра, то он комментировать ситуацию отказался. Напоследок заметим, что до бракосочетания с Анной Пётр был разведен. Но подробнее причины этого женщина не рассказывала.

Заметим, что это не первый подобный случай. Раньше мы рассказывали о миллионере из Великобритании. Он также бросил свою семью ради беженки из Украины.