Правда, українку звинувачують у тому, що вона буквально зруйнувала щасливий шлюб. Адже подружжя спочатку прихистило до себе біженку, але потім усе закрутилося, наче у голлівудських фільмах. І чоловік закохався в 31-річну нашу землячку.

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Пара вирішила допомогти Україні

Як розповідає 29-річна полька Анна, вони разом зі своїм 42-річним чоловіком одружилися торік у 2021 році. Від початку повномасштабного вторгнення її коханий хотів відправитися добровольцем, щоб боронити Україну від окупантів. Але через відсутність військового досвіду його не взяли.

Тоді ж Анні спало на думку допомагати українським біженцям. Вони давали їм прихисток у своїй оселі в Ольштині. Так, 6 березня подружжя прийняло у себе 31-річну Тетяну з Херсона, а також 55-річну Ольгу з Києва. Невдовзі Анна зауважила, що її Пйотр з Тетяною випивають удвох. Згодом вони почали все більше часу проводити разом. Через понад тиждень, 14 березня, Ольга виїхала до Німеччини, а от Тетяна залишилася у турботливих поляків.



Посередині Анна, а по боках – біженки з України / Фото з архіву Анни

Анна розповіла журналістам, що всіляко допомагала Тетяні. Вона сприяла тому, щоб українка адаптувалася у Польщі. Втім, її засмучувала поведінка коханого. Між ними все частіше спалахували конфлікти.

Якось під час обіду він накричав на мене через те, що виправила Тетяну, коли вона намагалась розмовляти польською мовою. Пйотр і Тетяна стали нерозлучними й уникали мене,

– розповіла Анна.

Вона намагалася обговорити цю тему з чоловіком. Але він відкидав підозри та сумніви Анни. Казав, що їй усе це здалося.

Після одного зі скандалів потрапила в лікарню

Анна розповіла, що 30 березня між ними спалахнув черговий конфлікт. Після цього вона вирішила наковтатися пігулок. На щастя, жінку врятували. Черговий неприємний сюрприз очікував на неї вдома. Коли вона повернулася з медичної установи, то застала Пйотра і Тетяну на кухні, вони пили вино.

Цього разу знову спалахнув скандал. Пйотр вирішив викликати поліцію, щоб втихомирити дружину. Щойно правоохоронці пішли, розповіла далі Анна, Тетяна та Пйотр пішли до спальні. Де вона голуб'ят і застукала у ліжку у спідній білизні. Вона зробила фото, після чого схопила кота та речі й втекла.

Анна наголошує, що через конфлікт залишилася просто неба. А все тому, що мешкала у квартирі Пйотра. Тепер вона вимагає від нього гроші, які вклала у ремонт оселі. Але той відмовив. До слова, він досі живе з Тетяною.

Прокуратура відмовила жінці у визнанні її жертвою агресії. Наразі Анна подала на розлучення. Вона очікує на судове рішення. Щодо Пйотра, то він ситуацію коментувати відмовився. Наостанок зауважимо, що до одруження з Анною Пйотр був розлученим. Але детальніше про причини цього жінка не розповідала.

Зауважимо, що це не перший такий випадок. Раніше ми розповідали про мільйонера з Великої Британії. Він також покинув свою родину заради біженки з України.