Мовиться про екскерівника кредитної фірми Wonga Хокона Оверлі. Його родина прихистила 39-річну українку Марію П. у своєму маєтку.
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Мільйонер лобіював програми для біженців
52-річний британський підприємець лобіював урядові програми, які б дозволили українським біженцям приїжджати до Великої Британії. Він запропонував свою оселю в графстві Суррей для українців.
Потім Оверлі поселив у маєтку Марію. Крім того, у будинку проживала також його 46-річна дружина Імоджин і їх спільні діти.
Чоловік закохався
Згодом між господарем будинку та українкою спалахнув роман. Вони закохались один в одного. Через кілька місяців Оверлі та Марія поїхали з маєтку в Суреї й стали жити разом.
Мільйонер залишив свою дружину з дітьми заради нового кохання.
Хто такий Хокон Оверлі
Статки Оверлі у Великій Британії оцінюють у 5 мільйонів фунтів стерлінгів.
Спочатку він працював інвестиційним банкіром, а потім заснував кредитну компанію Wonga. Фірму називали яскравим прикладом "хижацького кредитування", бо видавала позики людям, які ніколи не змогли б їх погасити.
Через кілька років Оверлі став співзасновником компанії Dawn Capital. Вона спеціалізується на програмному забезпеченні для бізнесу.
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