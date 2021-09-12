Про це вже за кілька годин після інциденту офіційно повідомила Національна поліція. В заголовку новини вони зазначили: "Поліція встановлює обставини ДТП за участі мера Вознесенська". Водночас про ступінь вини мера не мовиться. Але поліція написала, що ДТП було за його участі. Загалом нібито правильне, оперативне і коректне інформування поліцією.

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Так би мало бути завжди і для всіх, адже закон – один для всіх. Президент ще перед виборами сам на цьому наголошував. Володимир Зеленський зазначав: "Дуже хочеться, щоб в Україні було так: кандидатів багато, політиків багато, навіть президентів багато, але закон – один для всіх".

І слова правильні, і сказав їх ще тоді кандидат у президенти Володимир Зеленський красиво. Однак тільки на середині президентського терміну у нього з цим – серйозні проблеми.

ДТП за участю Трухіна хотіли приховати

Наприклад, якщо про мера Вознесенська Нацполіція написала одразу, то участь в ДТП народного депутата від президентської фракції та сама Нацполіція замовчувала тиждень. Підтвердила Нацполіція участь "слуги" в ДТП, вже коли скандал гримів на всю країну і далі приховувати участь Олександра Трухіна було просто неможливо. А приховувати намагалися.

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Виходить, що для людей Зеленського є якісь особливі процедури і привілеї: класичне, своїм – все, ворогам або "простолюдинам" – закон. Навряд чи Зеленський особисто давав вказівку відмазувати Трухіна, але від цього його відповідальність за це беззаконня меншою не стає.

Кінець епохи справедливості настав, коли влада витерла ноги в закон, рятуючи від тюрми Олега Татарова. Тоді команда Зеленського дала системі чіткий сигнал – своїх можна відмазувати, щоб вони не зробили.



Приховувати участь Трухіна в ДТП було неможливо / Фото "Радіо Свободи"

Скандал з Татаровим отримав продовження

Тож і "зальотів" від нової політичної еліти ставатиме більше. А чому ні, адже їх все одно відмажуть. Вірніше не так – "зальотів" вже більше, і від покарання за них "своїх" влада вже відмазує.

Наприклад, скандал з Татаровим отримав своє продовження. На святкуванні дня народження останнього до 3 години ночі розважався заступник генпрокурорки, який врятував Татарова від тюрми. Вони навіть не ховалися особливо.

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Звати героя Олексій Симоненко і саме він, начхавши на закон, забрав справу Татарова з Антикорупційного бюро і передав в СБУ, де вона догниває. Окрім заступника генпрокурора Симоненка, на дні народження гуляли інші керівники правоохороних органів, яких з Татаровим поєднують далеко не позитивні історії.

Тищенко силою відтягнув від мікрофона Лероса

Після історії з відмазуванням Татарова ставитиме гірше. Трапився скандал з Трухіним, а буквально кілька днів тому депутат Тищенко силою відтягнув від мікрофона свого колегу.

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Абсолютно не має значення, що говорив депутат Гео Лерос, Микола Тищенко не мав права і пальцем його торкнутися. Право депутата критикувати владу з трибуни Верховної Ради – священне, це основа демократії. Микола Тищенко, чомусь, жодного разу не відтягував від мікрофона, наприклад, Віктора Медведчука чи Іллю Киву.

Не думаю, що Тищенка серйозно покарають. Бо ж не покарали раніше, коли він святкував день народження дружини, коли вся країна сиділа на карантині. Так само як не покарали, коли його ресторан годував гостів, а весь український бізнес сидів на жорсткому локдауні.

Нічого не було Татарову, якого влада вже відмазала від кримінальної відповідальності. Тому, ймовірно, нічого не буде і депутату Трухіну – учаснику ДТП з 6 постраждалими, дітьми зокрема.

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І чомусь влада думає, що ця безкарність своїх демонструє її силу і стабільність. Ні, не демонструє. Навпаки, це засвідчує початок їх кінця. З цього приводу є навіть думка редакторки одного з провідних політичних медіа країни.

"Знаєте, коли настає початок кінця будь-якої влади в Україні? Коли у придворних – вчорашніх рестораторів або силовиків, або вчорашніх "просто ніхто" – починає кружляти голову від успіху і вседозволеності", – зазначала Севгіль Мусаєва.