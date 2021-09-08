Предварительно известно, что с детьми все хорошо. Их забрали взрослые еще до приезда полиции.
Кстати Столкнулся с пассажирским автобусом: на Николаевщине мэр Вознесенска попал в ДТП
Что известно об аварии
На пересечении улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске столкнулись Volkswagen Passat и автобус. Это произошло 7 сентября.
Травмировался водитель легковушки. Им оказался 32-летний мэр Вознесенска. Водитель автобуса не пострадал.
Правоохранители устанавливают обстоятельства.
Место, где произошло ДТП / Фото полиции Николаевщины
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