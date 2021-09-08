Попередньо відомо, що з дітьми все добре. Їх забрали дорослі ще до приїзду поліції.

До речі Зіткнувся з пасажирським автобусом: на Миколаївщині мер Вознесенська потрапив у ДТП

Що відомо про аварію

На перетині вулиць Берегового та Черняховського у Вознесенську зіткнулись Volkswagen Passat та автобус. Це сталось 7 вересня.

Травмувався водій легковика. Ним виявився 32-річний мер Вознесенська. Керманич автобуса не постраждав.

Правоохоронці встановлюють обставини.



Місце, де сталось ДТП / Фото поліції Миколаївщини

Останні ДТП в Україні