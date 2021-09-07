Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 7 вересня на перетині вулиць Берегового та Черняховського. На щастя, у салоні громадського транспорту пасажирів на момент аварії не було.

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Унаслідок ДТП травмувань зазнав водій Volkswagen, 32-річний мер міста Вознесенськ. Кермувальник автобусу не постраждав,

– повідомили у поліції Миколаївщини.

Наразі на місті події працюють правоохоронці, вони встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі мера Вознесенська.

На Миколаївщині мер Вознесенська потрапив у ДТП / Фото Нацполіції

Нагадаємо, на Бориспільській трасі у Києві 23 серпня трапилася ДТП. За інформацією ЗМІ, її спричинив нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін.

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Учасниками аварії стали відразу 3 автомобілі. Постраждали 6 людей. Зокрема, керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Трухін згодом зізнався, що справді був на місці ДТП. Нардеп наголосив: він нібито максимально сприяє розслідуванню інциденту.

Також політик зауважив, що постраждав під час аварії та лікується.

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