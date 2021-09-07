Як розповіли правоохоронцями, на місці помер водій Fiat Tipo, який не впорався з керуванням.
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Водій виїхав на зустрічну смугу
ДТП сталася 5 вересня, приблизно о 06:30. 31-річний житель міста Гола Пристань їхав у напрямку Залізного Порту, але не впорався з керуванням і вилетів на смугу зустрічного руху. Там він врізався у Volkswagen Golf, яким керував 47-річного жителя Чернівецької області.
Удар був доволі сильним, адже Fiat з'їхав у кювет, де кілька разів перекинувся. Внаслідок отриманих травм пасажир авто помер на місці.
Що відомо про жертв
Також із цього ж автомобіля з тяжкими тілесними ушкодженнями в лікарню міста Гола Пристань були доставлені водій та ще два пасажири – 15-річна дівчина та 29-річний чоловік, який ввечері від отриманих травм помер. А 7 вересня вранці в поліцію надійшло повідомлення й про смерть водія Fiat.
В якому стані постраждалі
Наразі лікарі борються за життя неповнолітньої пасажирки Fiat. Вона зі складним переламом ноги залишається в реанімаційному відділенні. Натомість водій Volkswagen та його 53-річний односелець від госпіталізації відмовилися.
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Водій Fiat помер у лікарні / Фото Нацполіції
Водій Fiat був на підпитку
У поліції стверджують, що лікарі діагностували у водія Fiat алкогольне сп'яніння. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286-1 про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.
Санкція статті передбачає покарання в виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.