Як розповіли правоохоронцями, на місці помер водій Fiat Tipo, який не впорався з керуванням.

Важливо На Львівщині зіштовхнулись дві вантажівки: відео з місця

Водій виїхав на зустрічну смугу

ДТП сталася 5 вересня, приблизно о 06:30. 31-річний житель міста Гола Пристань їхав у напрямку Залізного Порту, але не впорався з керуванням і вилетів на смугу зустрічного руху. Там він врізався у Volkswagen Golf, яким керував 47-річного жителя Чернівецької області.

Удар був доволі сильним, адже Fiat з'їхав у кювет, де кілька разів перекинувся. Внаслідок отриманих травм пасажир авто помер на місці.

Що відомо про жертв

Також із цього ж автомобіля з тяжкими тілесними ушкодженнями в лікарню міста Гола Пристань були доставлені водій та ще два пасажири – 15-річна дівчина та 29-річний чоловік, який ввечері від отриманих травм помер. А 7 вересня вранці в поліцію надійшло повідомлення й про смерть водія Fiat.

В якому стані постраждалі

Наразі лікарі борються за життя неповнолітньої пасажирки Fiat. Вона зі складним переламом ноги залишається в реанімаційному відділенні. Натомість водій Volkswagen та його 53-річний односелець від госпіталізації відмовилися.



У ДТП на Херсонщині померли 3 людини / Фото Нацполіції



Водій Fiat помер у лікарні / Фото Нацполіції

Водій Fiat був на підпитку

У поліції стверджують, що лікарі діагностували у водія Fiat алкогольне сп'яніння. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286-1 про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.

Санкція статті передбачає покарання в виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.