Как рассказали правоохранителями на месте скончался водитель Fiat Tipo, который не справился с управлением.

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Водитель выехал на встречную полосу

ДТП произошло 5 сентября, примерно в 06:30. 31-летний житель города Голая Пристань ехал в направлении Железного Порта, но не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там он врезался в Volkswagen Golf, которым управлял 47-летний житель Черновицкой области.

Удар был довольно сильным, ведь Fiat съехал в кювет, где несколько раз перевернулся. В результате полученных травм пассажир авто скончался на месте.

Что известно о жертвах

Также с этого же автомобиля с тяжелыми телесными повреждениями в больницу города Голая Пристань были доставлены водитель и еще два пассажира – 15-летняя девушка и 29-летний мужчина, который вечером от полученных травм скончался. А 7 сентября утром в полицию поступило сообщение и о смерти водителя Fiat.

В каком состоянии пострадавшие

Сейчас врачи борются за жизнь несовершеннолетней пассажирки Fiat. Она со сложным переломом ноги остается в реанимационном отделении. Зато водитель Volkswagen и его 53-летний односельчанин от госпитализации отказались.



В ДТП на Херсонщине погибли 3 человека / Фото Нацполиции



Водитель Fiat умер в больнице / Фото Нацполиции

Водитель Fiat был выпившим

В полиции утверждают, что врачи диагностировали у водителя Fiat алкогольное опьянение. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 286-1 о нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 7 до 10 лет.