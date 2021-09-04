О смерти маленькой девочки издание сообщает со ссылкой на слова пресс-секретаря главного управления Национальной полиции в Запорожской области Елены Лебединской.
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Умерла девочка, которую сбил пьяный водитель
К сожалению, 5-летняя девочка, пострадавшая в результате наезда пьяного водителя, умерла в Запорожской детской больнице.
Теперь уголовное производство переквалифицируют по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
ДТП на Хортице с участием нетрезвого водителя: что известно
- Авария произошла 29 августа на Хортице в Запорожье. На автодороге между кафе "Казацкое подворье" и домом отдыха "Пектораль" водитель автомобиля Honda Accord превысил скорость и совершил наезд на пешеходов.
- В результате травмы получили мужчина, жена и их дочь. Родителей с многочисленными травмами доставили в больницу, а ребенка с политравмой госпитализировали в Запорожскую областную детскую больницу.
- Выяснилось, что виновник ДТП был пьян.