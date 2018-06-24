Безнаказанность привела к смерти, – нардеп Лещенко высказался о нападении на лагерь ромов
Народный депутат Украины Сергей Лещенко отметил, что безнаказанность предыдущих случаев с разгонами лагерей ромов в Украине привела к первой смерти.
Об этом Лещенко написал на своей странице в Facebook.
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Безнаказанность предыдущих нападений на ромов привела к новому витку насилия и – как следствие – первой смерти. Руководство государства Украина, президент и министр внутренних дел, наконец должно определиться, из какой они стороны – Европейской конвенции по правам человека или книги "Майн кампф",
– отметил нардеп.
По его словам, волна расправы останавливается не заигрыванием с нео-нацистами, а неотвратимостью наказания для всех преступников.
Кроме этого, Лещенко похвалил стражей порядка за то, что они быстро поймали нападавших.
Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения.