Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко провел доклад, в котором озвучил ситуацию в банковском секторе Украины. Он заверил, что нет никаких оснований сомневаться в безналичных операциях.

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Безналичные расчеты работают без сбоя

Некоторые АЗС отказывали клиентам в оплате картой из-за страха сбоя в работе безналичных оплат. Такие опасения безосновательны – система безналичных расчетов работает без сбоя, денежные средства поступают без проблем.

Соответственно, владельцев АЗС просят прекратить отказывать клиентам в оплате услуг картой, ведь для этого нет никаких оснований.

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