Голова Національного банку України Кирило Шевченко провів доповідь, в якій озвучив ситуацію у банківському секторі України. Він запевнив, що немає жодних підстав сумніватися у безготівкових операціях.

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Безготівкові розрахунки працюють без збою

Деякі АЗС відмовляли клієнтам в оплаті карткою через страх збою у роботі безготівкових оплат. Такі побоювання безпідставні – система безготівкових розрахунків працює без збою, кошти надходять без проблем.

Відповідно, власників АЗС просять припинити відмовляти клієнтам в оплаті послуг карткою, адже для цього немає жодних підстав.

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