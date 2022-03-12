Эвакуация – это задача не только ОВА, но и общин. Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Как организовывают "зеленые коридоры"

Главы общин обращаются к главе ОВА и говорят сколько людей будет выезжать собственным транспортом и сколько автобусов они могут предоставить.

Гуманитарный коридор касается и ввоза в область гуманитарной помощи и грузов с продовольствием и товарами первой необходимости.

Поэтому крупные торговые сети могут обращаться к ОВА, чтобы присоединиться.

Коридоры действуют в обе стороны. Люди из ближайших сел могут обращаться к председателям своих общин, а они могут организовывать транспорт к точкам сбора.

Безопасно ли ехать по "зеленому коридору"

Живицкий подчеркнул, что риск есть всегда. Каждый должен решать лично, ехать или оставаться.

Людей довозят к точкам назначения. Далее есть эвакуационный бесплатный поезд, который едет во Львов.

Общины не могут избегать процесса

Он подчеркнул, что главы общин не должны самоустраняться от организации этого процесса.

Я понимаю, что в общинах может не быть транспорта в достаточном количестве, но есть коллеги из других областей, которые могут предоставить транспорт,

– сказал Живицкий.

Администрация, в свою очередь, поможет, чтобы транспорт прибыл, например, в Полтаву или Лохвицу.

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