Евакуація – це завдання не тільки ОВА, а й громад. Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Як організовують "зелені коридори"

Голови громад звертаються до глави ОВА та говорять, скільки людей виїжджатиме власним транспортом, скільки автобусів вони можуть надати.

Гуманітарний коридор стосується й ввезення в область гуманітарної допомоги та вантажів з харчами та товарами першої необхідності.

Тому великі торгівельні мережі можуть звертатися до ОВА, щоб долучитись.

Коридори діють в обидві сторони. Люди із найближчих сіл можуть звертатися до голів своїх громад, а вони можуть організовувати транспорт до точок збору.

Чи безпечно їхати "зеленим коридором"

Живицький наголосив, що ризик є завжди. Кожен має вирішувати особисто, їхати йому чи залишатись.

Людей довозять до точок призначення. Далі є евакуаційний безкоштовний поїзд, який їде до Львова.

Громади не можуть уникати процесу

Він наголосив, що голови громад не повинні самоусуватись від організації цього процесу.

Я розумію, що в громадах може не бути транспорту в достатній кількості, але є колеги з інших областей, які мають можливість надати транспорт,

– сказав Живицький.

Адміністрація, своєю чергою, допоможе, аби транспорт прибув, наприклад, у Полтаву чи Лохвицю.

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