Российские военные занимаются мародерством

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил, что пока невозможно безопасно эвакуироваться из Сумщины.

Достойно внимания С направления Бучи – Ворзеля должна была состояться эвакуация, но взорвали пути

"Вы спрашиваете меня: "Как можно уехать из Сум?". Из Ахтырки, Тростянца, Лебедина и других городов области. Я отвечаю: безопасно – никак", – сказал Живицкий.

Он заявил, что российские военные занимаются мародерством. Оккупанты грабят и иногда расстреливают машины мирных украинцев.

Живицкий опубликовал видео трассы Киев – Сумы. Оккупанты прокололи колеса сразу на нескольких машинах.

Смотрите видео, что враг делает с машинами украинцев

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!