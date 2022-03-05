Російські військові займаються мародерством

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що наразі неможливо безпечно евакуюватися із Сумщини.

Варте уваги З напрямку Бучі – Ворзеля мала відбутися евакуація, але підірвали колії

"Ви питаєте мене: "Як можна виїхати із Сум?" З Охтирки, Тростянця, Лебедина, та інших міст області. Я відповідаю: безпечно – ніяк", – сказав Живицький.

Він заявив, що російські військові займаються мародерством. Окупанти грабують та подекуди розстрілюють машини мирних українців.

Живицький опублікував відео траси Київ – Суми. Окупанти прокололи колеса відразу на декількох автівках.

Дивіться відео, що ворог робить з машинами українців

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