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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Безопасно ли есть арбузы, которые появились на украинском рынке: ответ эксперта

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На украинском рынке в продаже появились первые арбузы
На украинском рынке в продаже появились первые арбузы / Фото из открытых источников

В Украине арбузы начали появляться на прилавках супермаркетов еще с середины июня, хотя сезон их продаж приходится на август. Из-за этого у покупателей возникает недоверие к качеству и нитратности бахчевых, ведь существует риск отравиться.

Как рассказала агроном Наталья Стародубец в комментарии "ТСН", арбузы, которые уже поступили в продажу, высеивают в конце апреля и в мае под пленкой, поэтому до конца июня они уже полностью созревают и готовы к употреблению.

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По словам эксперта, "чрезвычайной химии" в бахчевых не содержится, потому как и без нее также возможно выращивать качественный продукт. Агроном добавила, что под пленочным укрытием сохраняется высокая влажность, что дает растениям возможность не засохнуть и прорастать.

Также отмечается, что арбузы на продажу поставляют из Херсонской, Одесской и Николаевской областей, а из-за границы их почти не привозят.

via GIPHY

Кроме того, стоит запомнить несколько советов по выбору ранних арбузов.

Так, бахчевые нужно покупать только в легальных точках продажи, продавцы на которых имеют разрешительные документы, в частности документ о ветеринарно-санитарном контроле и экспертном заключении. У них должно быть заключение лаборатории, которая проверяла продукт на бактериологические, радиологические показатели и уровень нитратов.

Перед покупкой арбуз надо осмотреть и проверить, не слишком ли он мягкий и не имеет ли повреждений. Ведь если на плоде есть трещина, это может свидетельствовать об испорченности.

Также, в случае отравления арбузом нужно обязательно обратиться к врачу, сделать необходимые анализы и получить справку с подтверждением об отравлении. Ее надо подать вместе с жалобой в Госпотребслужбу, прикрепив чек.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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