Об этом в эфире 24 Канала заявил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он отметил, что Владимир Путин вынашивает планы захвата, в том числе и города Нарва, который расположен в Эстонии.

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Владимир Зеленский заявлял, что Путин намерен создавать эскалации и расширять войну против других стран.

Угроза от Путина значительно больше, чем может казаться на первый взгляд. В Европе это прекрасно понимают. Однако европейская тенденция – сосредотачиваться исключительно на социальных вопросах, а не на военной сфере,

– сказал Клочок.

Он добавил, что европейская модель ЕС не является настолько успешной, как кажется.

Безопасность Европы

Например, темпы роста ВВП в Европе существенно отстают от США. Хотя население обоих регионов примерно одинаковое, экономика США растет в полтора раза быстрее, поскольку там выстроена другая экономическая модель. Она не нравится многим американцам, но позволяет эффективнее распоряжаться ресурсами.

США готовы и способны тратить в разы больше на оборону для собственной безопасности, чем Европа.

Европейцев постоянно убеждают тратить больше на собственную безопасность. Но для многих из них удобно, что Россия напала именно на Украину, а не на них. Они понимают, что Путин не сможет воевать на два фронта одновременно,

– отметил Валерий Клочок.

Он добавил, что сейчас Россия сохраняет свою наступательную способность благодаря Китаю, который обеспечивает 76% ее импорта. А также благодаря Северной Корее, которая в прошлом году отправила 13 тысяч работников для работы на строительных площадках. Однако это не спасло Россию от кризиса в строительной сфере: недвижимость не продается, ипотека заморожена, процентные ставки слишком высоки и тому подобное.

"Европейцы это понимают и считают, что таким образом могут отсрочить угрозу для себя. Они неохотно говорят о необходимости создания новых военно-политических блоков с участием Украины и об увеличении оборонных расходов", – добавил Валерий Клочок.

Выборы влияют на решения

Клочок отметил, что Польша – единственная страна в Европе, которая поддерживает политику США по увеличению расходов на оборону и понимает угрозы. Она движется в соответствующем направлении. Другие же страны Европы также осознают опасность, но не готовы публично об этом говорить, поскольку впереди выборы.

"Эта проблема является следствием правления либеральных демократов, что создало нишу для ультраправых во всем мире. Заявления Илона Маска и Дональда Трампа перекликаются с их риторикой, и это может спровоцировать новый кризис. Через два года в США состоятся выборы в Сенат, но этот вопрос пока не ко времени для европейцев, которые сталкиваются с вызовами, созданными Россией, неэффективной политикой демократов и новыми заявлениями Трампа. Они это осознают, но их инертность играет с ними злую шутку", – объяснил Клочок.

Вынуждены пересмотреть решение

Он добавил, что сейчас в Висбадене под эгидой НАТО действует новая группа, которая занимается обеспечением Украины оружием. А на следующей неделе в рамках "Рамштайн" состоится встреча, где будут присутствовать и американцы, и будут обсуждать вопросы безопасности, в частности Украины.

Сегодня европейцы вынуждены пересмотреть свои подходы к безопасности и строить новый оборонный пояс в Европе,

– отметил Клочок.

Он напомнил, что 3 февраля неподалеку Брюсселя состоялся неформальный саммит лидеров стран ЕС.

"Мне бы хотелось, чтобы в идеальном варианте 2 – 3 дивизии США были размещены в Украине вместе с ракетами "Томагавк" и помогали нам защищаться от российской агрессии. Возможно, так и будет, ведь Трамп обещал Украине определенные гарантии безопасности", – сказал Валерий Клочок.

Он добавил, что Европа должна понять, что Трамп не будет защищать ее за свой счет. Поэтому европейские лидеры должны проводить соответствующую работу с гражданами и объяснять им реальные угрозы.