Про це в ефірі 24 Каналу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він зазначив, що Володимир Путін виношує плани захоплення, зокрема й міста Нарва, яке розташоване в Естонії.

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Володимир Зеленський заявляв, що Путін має намір створювати ескалації та розширювати війну проти інших країн.

Загроза від Путіна значно більша, ніж може здаватися на перший погляд. В Європі це чудово розуміють. Однак європейська тенденція – зосереджуватися виключно на соціальних питаннях, а не на військовій сфері,

– сказав Клочок.

Він додав, що європейська модель ЄС не є настільки успішною, як здається.

Безпека Європи

Наприклад, темпи зростання ВВП у Європі суттєво відстають від США. Хоча населення обох регіонів приблизно однакове, економіка США зростає у півтора раза швидше, оскільки там вибудувана інша економічна модель. Вона не подобається багатьом американцям, але дозволяє ефективніше розпоряджатися ресурсами.

США готові та здатні витрачати в рази більше на оборону для власної безпеки, ніж Європа.

Європейців постійно переконують витрачати більше на власну безпеку. Але для багатьох із них зручно, що Росія напала саме на Україну, а не на них. Вони розуміють, що Путін не зможе воювати на два фронти одночасно,

– зазначив Валерій Клочок.

Він додав, що наразі Росія зберігає свою наступальну спроможність завдяки Китаю, який забезпечує 76% її імпорту. А також завдяки Північній Кореї, яка минулого року відправила 13 тисяч працівників для роботи на будівельних майданчиках. Проте це не врятувало Росію від кризи у будівельній сфері: нерухомість не продається, іпотека заморожена, відсоткові ставки надто високі тощо.

"Європейці це розуміють і вважають, що таким чином можуть відтермінувати загрозу для себе. Вони неохоче говорять про необхідність створення нових військово-політичних блоків за участю України та про збільшення оборонних витрат", – додав Валерій Клочок.

Вибори впливають на рішення

Клочок зазначив, що Польща – єдина країна в Європі, яка підтримує політику США щодо збільшення видатків на оборону та розуміє загрози. Вона рухається у відповідному напрямку. Інші ж країни Європи також усвідомлюють небезпеку, але не готові публічно про це говорити, оскільки попереду вибори.

"Ця проблема є наслідком правління ліберальних демократів, що створило нішу для ультраправих у всьому світі. Заяви Ілона Маска та Дональда Трампа перегукуються з їхньою риторикою, і це може спровокувати нову кризу. За два роки у США відбудуться вибори до Сенату, але це питання поки не на часі для європейців, які стикаються з викликами, створеними Росією, неефективною політикою демократів та новими заявами Трампа. Вони це усвідомлюють, але їхня інертність грає з ними злий жарт", – пояснив Клочок.

Змушені переглянути рішення

Він додав, що зараз у Вісбадені під егідою НАТО діє нова група, яка займається забезпеченням України зброєю. А наступного тижня в межах "Рамштайну" відбудеться зустріч, де будуть присутні й американці, і обговорюватимуть питання безпеки, зокрема України.

Сьогодні європейці змушені переглянути свої підходи до безпеки та будувати новий оборонний пояс у Європі,

– зазначив Клочок.

Він нагадав, що 3 лютого неподалік Брюсселя відбувся неформальний саміт лідерів країн ЄС.

"Мені б хотілося, щоб у ідеальному варіанті 2 – 3 дивізії США були розміщені в Україні разом із ракетами "Томагавк" і допомагали нам боронитися від російської агресії. Можливо, так і буде, адже Трамп обіцяв Україні певні гарантії безпеки", – сказав Валерій Клочок.

Він додав, що Європа має зрозуміти, що Трамп не буде захищати її за власний рахунок. Тому європейські лідери повинні проводити відповідну роботу з громадянами та пояснювати їм реальні загрози.