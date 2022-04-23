Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Он напомнил верующим, что в ночь с 23 на 24 апреля будет действовать комендантский час. В то же время, все желающие могут присоединиться к праздничному богослужению в режиме онлайн-трансляции.

Оставайтесь дома и поддерживайте наших военных. Враг коварен, не оставим ему никаких шансов,

– написал Ермак.

В СБУ также подчеркивают, что подлости у страны-агрессора достаточно, чтобы устроить провокации даже на Пасху, поэтому призывают:

воздержаться от массовых скоплений в сооружениях и церквях;

главам церквей – минимизировать количество присутствующих в литургиях;

соблюдать правила комендантского часа.

Комендантский час в Пасхальную ночь

Для передвижения граждан с 23 апреля 19:00 до 24 апреля 5:00 закрыты следующие области:

В Центре Украины и на Западе комендантский час начинается чуть позже. С 23:00 23 апреля до 5:00 24 апреля закрыты следующие области:

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