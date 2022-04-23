На цьому наголосив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Читайте також Російські окупанти пишуть на снарядах "Христос воскрес", – СБУ

Він нагадав вірянам, що в ніч з 23 на 24 квітня буде діяти комендантська година. Водночас усі бажаючі можуть долучитись до святкового богослужіння в режимі онлайн-трансляції.

Залишайтеся вдома та підтримуйте наших військових. Ворог підступний, не залишимо йому жодних шансів,

– написав Єрмак.

В СБУ також наголошують, що підлості в країни-агресора достатньо, аби влаштувати провокації навіть на Великдень, тому закликають:

утриматися від масових скупчень у спорудах культури та церквах;

главам церков – мінімізувати кількість присутніх на літургіях;

дотримуватися правил комендантської години.

Комендантська година у Великодню ніч

Для пересування громадян від 23 квітня 19:00 до 24 квітня 5:00 закриті такі області:

В Центрі України та на Заході комендантська година починається трохи пізніше. Від 23:00 23 квітня до 5:00 24 квітня закриті такі області:

До теми – у ПЦУ закликали не наражатись на небезпеку на Великдень: відео