Украина считает, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совбеза ООН, а также Украины, Германии и Турции. Об этом министр сообщил по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

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Безопасность Украины – это сейчас приоритет номер один. Мы используем каждую, малейшую дипломатическую возможность, чтобы ее гарантировать,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Глава дипломатии подчеркнул, что из столицы Бельгии отбывает в Соединенные Штаты, чтобы продлить дипломатические усилия по сдерживанию агрессивных намерений России против нашей страны.

"О возможном саммите президентов США и России. Украина приветствует любые дипломатические усилия, направленные на предотвращение развития конфликта", – добавил министр иностранных дел.

Обратите внимание! Во Франции заявили, что саммит Джо Байдена и Путина пройдет не раньше 23 февраля.

Путина призвали сесть за стол переговоров

Анналена Бербок резко осудила агрессию России против Украины.

Немецкий дипломат призвала Путина сесть за стол переговоров.

Глава МИД подчеркнула, что в переговорах с Кремлем есть красные линии, указав, что "основа сосуществования – международное право, а европейские договоры не подлежат обсуждению".

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