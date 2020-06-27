В июне 2020 года ситуация на рынке труда несколько стабилизировалась. За период карантина Государственная служба занятости помогла трудоустроить 156 тысяч человек.

Работает программа помощи для МСБ

Положительные результаты дала правительственная программа помощи по частичной безработице для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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После запуска программы в начале мая было подано 155 тысяч заявок, в результате чего удалось сохранить рабочие места для 241 тысячи работников,

- написал Шмигаль.

Количество безработных может достигать 2,5 миллиона

Между тем, согласно исследованиям, за почти четыре месяца карантина безработица в Украине стремительно выросла. По данным опроса KPMG, 8% украинских компаний уже сократили персонал, а 21% планируют это сделать.

Обратите внимание! По состоянию на 1 июня 2020 года только на официальном учете в Службе занятости находилось 514 тысяч безработных. Только за май их добавилось 140 тысяч. Эксперты отмечают, реальное количество нетрудоустроенных в Украине может достигать более 2,5 миллиона человек.