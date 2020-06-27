У червні 2020 року ситуація на ринку праці дещо стабілізувалась. За період карантину Державна служба зайнятості допомогла працевлаштувати 156 тисяч людей.

Працює програма допомоги для МСБ

Позитивні результати дала урядова програма допомоги по частковому безробіттю для малого і середнього бізнесу. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

До теми Високий рівень безробіття "знижує" зарплати в Україні

Після запуску програми на початку травня було подано 155 тисяч заявок, внаслідок чого вдалося зберегти робочі місця для 241 тисячі працівників,

– написав Шмигаль.

Кількість безробітних може сягати 2,5 мільйона

Тим часом, згідно з дослідженнями, за майже чотири місяці карантину безробіття в Україні стрімко зросло. За даними опитування KPMG, 8% українських компаній вже скоротили персонал, а 21% планують це зробити.

Зверніть увагу! Станом на 1 червня 2020 року тільки на офіційному обліку у Службі зайнятості перебувало 514 тисяч безробітних. Лише за травень їх додалось 140 тисяч. Експерти зазначають, реальна кількість непрацевлаштованих в Україні може сягати понад 2,5 мільйона осіб.