Издание "Факты" проанализировало последние публикации на фейсбук-странице депутата: все они эмоциональны и категоричны. При этом многие из них противоречат ее же сообщениям, опубликованным ранее.

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Например, сейчас Безуглая критикует главкома Сырского за назначение генерала Зубанича, который якобы "валил оборону Харьковщины в 2022". Еще четыре месяца назад она хвалила Сырского за харьковское направление, называя контрнаступление его "авторским проектом". Безуглая продвигает нарратив о необходимости заменить Сырского Мойсюком, несмотря на то, что Мойсюк был заместителем ненавистного ей Залужного. Издание напоминает, что она систематически его дискредитировала, хотя за год до того публиковала его фотографии и делилась постами.

Нардеп действительно часто вступает в противоречие с самой собой, в короткий промежуток времени выдает диаметрально противоположные оценки одним и тем же событиям или персоналиям. Или она совсем не разбирается в темах, которые комментирует. Или эти нарративы не ее, а она только – голова, которая говорит,

– пишут "Факты".

Ветеран АТО Алексей Попов заявил, что системную информационную атаку со стороны Безуглой на себе уже ощутил почти весь высший руководящий состав ВСУ: Залужный, Сырский, Тарновский, Забродский, Шаптала, Наев. По его мнению, спекулируя на генеральских фамилиях, Безуглая "системно вбивает клин в армейские ряды". А ярлыками "мясников" умышленно срывает мобилизацию в Украине.

Начинает, брызгая слюной во все стороны, вешать генералам ярлык... мясника! Что в таком случае делает человек, который еще пять минут назад искал адрес рекрутингового центра? Вопрос риторический... Если ее калитку не прикроют, на вопросах мобилизации можно ставить крест. И кто-то сейчас скажет: "Так что, Петров? Генералы действительно мясники?". "Нет, – отвечу я. – Дело в другом". Так не бывает: еще четыре месяца назад генералу поют хвалебные оды, а потом хе*ак – и уже этот мясник, давайте нового! Молодого! Перспективного!

– написал Петров.

При этом "Факты" обратили внимание: если бы целью Безуглой были качественные изменения в армии, она могла бы воплощать их благодаря Комитету ВРУ по вопросам нацбезопасности, в котором занимает высокую должность заместителя. Но, как рассказал секретарь Комитета Роман Костенко, на заседаниях Безуглая не критикует военное командование и не поднимает вопросы, о которых ежедневно пишет посты в соцсетях.

Как писали СМИ, на парламентских выборах в 2019 году Безуглая была протеже Андрея Холодова – кума Медведчука. Именно он рекомендовал включить ее в список партии "Слуга народа" как "девочку ресурсную".

"Связана ли текущая деятельность нардепа с политическими связями – вопрос к компетентным органам. Жаль, что они пока не спешат давать ответы, как и не спешит руководство парламента с отзывом Безуглой из Комитета нацбезопасности", – говорится в материале.