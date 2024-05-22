Так на последние заявления депутата отреагировал ветеран российско-украинской войны, волонтер Арслан Мисиратов.

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"Мне кажется, ей п***й, кто на этой должности – Залужный или Сырский. Ее задача – просто пихать палки в колеса военному руководству и вообще военным. Каким вообще боком эта девка к ВСУ? Какого лешего она лезет со своим н***й никому не нужным мнением? В стране война и за такие слова стоило бы впаять уже срок наконец! Слишком много себе позволяет", – заявил ветеран российско-украинской войны, волонтер Арслан Мисиратов.

По его мнению, Главнокомандующий Александр Сырский ответственно выполняет возложенные на него обязанности: постоянно находится на фронте, внедряет изменения для эффективной работы Центров подготовки, сумел улучшить процесс ротации между батальонами и тому подобное.

Поэтому извините, хотите вы или не хотите, нравится вам или не нравится, но мы имеем назначенного Президентом Главнокомандующего, и это Александр Сырский. А Безуглой стоило бы завалиться наконец и заниматься тем, в чем компетентна она, то есть пить где-то кофе в кулуарах,

– написал волонтер.

Заявления нардепа возмутили и других пользователей. Адвокат Максим Шиповский считает недопустимым то, что гражданский человек, не имея на то компетенций, публично комментирует военные назначения или дает характеристику Главнокомандующему.

Удивляет уровень некомпетентности Безуглой. Она не учитывает, в каких условиях ВСУ держат фронт… Сырский постоянно находится на фронте, особенно в тяжелые эпизоды войны с Россией. Непосредственно своим присутствием на передовой показывает, что он – не паркетный генерал, а человек, который всем сердцем предан делу защиты Украины,

– написал он.

Жена военнослужащего и сестра военнопленного с ником Sonya Rikyel написала, что для победы и возвращения всех защитников из плена украинское общество должно быть объединенным, зато Безуглая делает все, чтобы его разделить: "Мой брат уже 2 года находится в российских застенках не для того, чтобы кто-то расшатывал наше государство изнутри и так бесцеремонно критиковал военных".

Военнослужащий Александр Кононученко назвал заявления и действия нардепа позорными.

Я знаю много достойных украинцев, которые ежедневно приближают нашу победу. Однако такого нельзя сказать за депутата Безуглую. Для чего поднимать медийную бурю в это и без того нелегкое время? Этими действиями вы уничтожаете врага? Или приближаете нашу победу? Что вы вообще сделали для народа и Украины?

– написал мужчина.

Напомним, Марьяна Безуглая после возвращения из очередного визита на фронт назвала некоторых украинских генералов "преступниками", переложив на них ответственность за потери, которые наносят российские оккупанты.

Ранее народный депутат организовала информационную атаку на бывшего главкома Валерия Залужного, которая в конце концов закончилась его увольнением, жаловалась на волонтеров СБУ, призывала исключить из эфира независимого вещателя "Суспільне" и была автором скандальных законопроектов, один из них предлагал разрешить командирам убивать подчиненных за нарушения.