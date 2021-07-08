Также в области ожидают кратковременные дожди и град. 10 – 12 июля синоптики прогнозируют грозу.

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Прогноз погоды на Львовщине на 9 – 12 июля

В пятницу, 9 июля, во Львовской области будет переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируют, однако днем ​​местами падать кратковременный дождь. Также возможна гроза.

Ветер – юго-восточный, 9 – 14 метров в секунду. Днем возможны порывы штормового ветра 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 16 до 18 градусов тепла, а днем ​​– от 29 до 32 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 9 июля / Данные Укргидрометцентра

В субботу, 10 июля, осадков ночью не прогнозируют. Днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди и град.

Ветер – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью 16 – 18 градусов тепла, а днем – 28 – 30 градусов тепла.



Прогноз погоды на 10 июля / Данные Укргидрометцентра

Заметьте И снова жара: синоптики ожидают в июле существенное повышение температуры

В воскресенье, 11 июля, во Львовской области будет переменная облачность. Как и в предыдущие дни, ночью осадков не будет. Однако днем местами ожидают кратковременные грозовые дожди и град.

Ветер – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 16 до 18 градусов тепла, а днем – от 28 до 30 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 11 июля / Данные Укргидрометцентра

В понедельник, 12 июля, в течение дня в области осадков не будет. Вероятно, пройдет лишь кратковременный дождь. Ветер – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью 17 – 19 градусов тепла, а днем – 28 – 30 градусов тепла.



Прогноз погоды на 12 июля / Данные Укргидрометцентра

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