Синоптики заверили, что уже в последующие дни стоит ожидать усиления жары во всех регионах страны. Температура будет колебаться от + 29 градусов и достигать +34.
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Такая погода может наступить уже 8 – 9 июля. Синоптическую ситуацию будет определять антициклон Cornelieke. Именно из-за антициклонического поля погода летом является сухой, малооблачной и жаркой.
Жара в Украине 2021: что известно
- Лето в 2021 году поразило украинцев аномально жаркой погодой.
- На Закарпатье, например, зафиксировали рекордную за последние 130 лет температуру – +39,8 градуса.
- В то же время во Львове впервые за 75 лет температура воздуха достигла +32 градусов.
- В Киеве же столбики термометров поднимались до отметки в +35 градусов.
Как правильно загорать / источник: Минздрав / инфографика 24 канала