Синоптики запевнили, що вже у наступні дні варто очікувати на посилення спеки у всіх регіонах країни. Температура коливатиметься від +29 градусів і сягатиме аж +34.

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Така погода може настати вже 8 – 9 липня. Синоптичну ситуацію визначатиме антициклон Cornelieke. Саме через антициклонічне поле погода влітку є сухою, малохмарною та спекотною.

Спека в Україні 2021: що відомо

Літо у 2021 році вразило українців аномально спекотної погодою.

На Закарпатті, наприклад, зафіксували рекордну за останні 130 років температуру – +39,8 градуса.

Водночас у Львові вперше за 75 років температура повітря сягнула +32 градуса.

У Києві ж стовпчики термометрів підіймалися до відмітки у +35 градусів.



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