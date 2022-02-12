Экс-министр транспорта Святослав Товстыга считает, что то, что вагоны не удалось эвакуировать из Крыма – не личная ответственность руководителя Укрзализныци. Этому способствовала совокупность обстоятельств, сложившихся в 2014 году.

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"Был полный хаос. У государства не было понимания, куда мы движемся. В Укрзализныце-так же", – отметил Товстыга.

По его словам, Укрзализныця 5 лет контролировалась окружением президента-беглеца Виктора Януковича – это тоже помешало оперативной реакции на ситуацию.

Почему не вывезли все поезда

В декабре 2014 года, почти сразу после того, как железнодорожное сообщение с Крымом прервалось, Владимира Омеляна назначили заместителем министра инфраструктуры. Его команда изучала активы Укрзализныци в Крыму. Он считает, что на тот момент сделали все, что могли.

Тот подвижной состав, который могли вывезти – максимально вывезли. Потом это уже происходило под дулом автоматов. Конечно, никто не хотел рисковать жизнью, ведь любой поезд мог быть остановлен силой,
пояснил Омелян.

"Думаю, это причина того, что подвижной состав остался на территории Крыма. Так же на территории оккупированного Донбасса – там говорится вообще о тысячах единиц", – добавил он.

Действительно ли техника была устаревшей

Эксперт в области транспорта Александр Кава считает, что железнодорожная техника, которую не эвакуировали с полуострова была устаревшей.

"По состоянию на 2013 – 2014 годы, к сожалению, подвижной состав был устаревшим. Парк электропоездов – это были серии Р1 1959 – 1962 годов выпуска. Грузовые вагоны были в нерабочем состоянии – это так называемый парк запаса, которые даже физически вывезти было невозможно", – отметил Кава.

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Другое мнение у Товстыги. Он считает, что крымские вагоны могли принести пользу Укрзализныце и экономике. Без них, мол, Киеву пришлось дополнительно тратиться.

"С 2014 года и до сих пор Укрзализныце не хватает вагонов. К примеру, пассажирских есть в 2,5 раза меньше, чем требует Украина. Более 800 вагонов из Крыма могли изменить положение", – сказал Товстига.

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