Экс-министр транспорта Святослав Товстыга считает, что то, что вагоны не удалось эвакуировать из Крыма – не личная ответственность руководителя Укрзализныци. Этому способствовала совокупность обстоятельств, сложившихся в 2014 году.

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"Был полный хаос. У государства не было понимания, куда мы движемся. В Укрзализныце-так же", – отметил Товстыга.

По его словам, Укрзализныця 5 лет контролировалась окружением президента-беглеца Виктора Януковича – это тоже помешало оперативной реакции на ситуацию.

Почему не вывезли все поезда

В декабре 2014 года, почти сразу после того, как железнодорожное сообщение с Крымом прервалось, Владимира Омеляна назначили заместителем министра инфраструктуры. Его команда изучала активы Укрзализныци в Крыму. Он считает, что на тот момент сделали все, что могли.

Тот подвижной состав, который могли вывезти – максимально вывезли. Потом это уже происходило под дулом автоматов. Конечно, никто не хотел рисковать жизнью, ведь любой поезд мог быть остановлен силой,

– пояснил Омелян.

"Думаю, это причина того, что подвижной состав остался на территории Крыма. Так же на территории оккупированного Донбасса – там говорится вообще о тысячах единиц", – добавил он.

Действительно ли техника была устаревшей

Эксперт в области транспорта Александр Кава считает, что железнодорожная техника, которую не эвакуировали с полуострова была устаревшей.

"По состоянию на 2013 – 2014 годы, к сожалению, подвижной состав был устаревшим. Парк электропоездов – это были серии Р1 1959 – 1962 годов выпуска. Грузовые вагоны были в нерабочем состоянии – это так называемый парк запаса, которые даже физически вывезти было невозможно", – отметил Кава.

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Другое мнение у Товстыги. Он считает, что крымские вагоны могли принести пользу Укрзализныце и экономике. Без них, мол, Киеву пришлось дополнительно тратиться.

"С 2014 года и до сих пор Укрзализныце не хватает вагонов. К примеру, пассажирских есть в 2,5 раза меньше, чем требует Украина. Более 800 вагонов из Крыма могли изменить положение", – сказал Товстига.

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Самые дорогие железнодорожные апартаменты в Крым

Элитный салон-вагон построили в феврале 2014 года. Апартаменты поставили на рельсы, однако вагон лишь трижды смог поехать в Крым – Россия начала оккупацию полуострова.

Почему на Херсонщине скучают по крымским поездам

Уже 8 год подряд поезда дальнего направления обходят железнодорожную станцию "Вадим" на Херсонщине. Ранее там останавливались поезда, направлявшиеся в Крым. Местные жители вспомнили, сколько людей работало на станции и сказали, почему скучают по тому времени.

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