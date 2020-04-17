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      Безумные крики и вздохи: самые громкие виды спорта

      Спорт навыворот - Читати новину українською

      В выпуске программы "Спорт наизнанку" – есть спортивные игры, где крики – обязательный элемент. Каббади – популярная среди стран Азии игра, похожая на детские "лови": соперник не имеет права дышать на чужом поле, а затем непрерывно должен произнести "каббади". Есть виды спорта, где вздохи очень помогают спортсменам – например, теннис. Громкость криков Шараповой на корте равнялась громкости метро.

      Также в выпуске:

      Игры горцев в Шотландии происходят уже почти тысячу лет. В древности монархи в таких играх выбирали сильнейших воинов. Впоследствии такие соревнования силачей стали методом решения конфликтов между богатыми семьями и даже между целыми странами.

      У нас время Игры горцев – это шотландские народные танцы, музыка, и главное блюдо – соревнования силачей, которое состоит из 5 основных упражнений. Самые популярные задания: перетягивание каната, метание камней, молота и даже 6-метровой 100-килограммовой бревна.

      Игры горцев / Скриншоти

      Чтобы больше узнать о самых громких видах спорта и древней игре в Шотландии – смотрите полное видео программы.

      Автор: Дмитрий Майстренко
      Теги: Новости Спорта Спорт Спорт навыворот
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