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      Шалені крики та зітхання: найгучніші види спорту

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      Найгучніші види спорту / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – є спортивні ігри, де крики – обов'язковий елемент. Каббаді – популярна серед країн Азії гра, схожа на дитячі "лови": суперник не має права дихати на чужому полі, а відтак безперервно мусить вигукувати "каббаді". Є види спорту, де зітхання дуже допомагають спортсменам – наприклад, теніс. Гучність криків Шарапової на корті дорівнювала гучності метро.

      Також у випуску:

      Ігри горців у Шотландії відбуваються вже майже тисячу років. У давнину монархи в таких іграх обирали найсильніших воїнів. Згодом такі змагання силачів стали методом вирішення конфліктів між багатими родинами та навіть між цілими країнами.

      У нас час Ігри горців – це шотландські народні танці, музика, та головна страва – змагання силачів, яке складається з 5 основних вправ. Найпопулярніші завдання: перетягування канату, метання каміння, молоту і навіть 6-метрової 100-кілограмової колоди.

      Ігри горців / Скриншоти

      Аби більше дізнатися про найгучніші види спорту та давню гру в Шотландії – дивіться повне відео програми:

       

      Автор: Дмитро Майстренко
      Теги: Новини Спорту Спорт Спорт навиворіт
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