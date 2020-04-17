Шалені крики та зітхання: найгучніші види спорту
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – є спортивні ігри, де крики – обов'язковий елемент. Каббаді – популярна серед країн Азії гра, схожа на дитячі "лови": суперник не має права дихати на чужому полі, а відтак безперервно мусить вигукувати "каббаді". Є види спорту, де зітхання дуже допомагають спортсменам – наприклад, теніс. Гучність криків Шарапової на корті дорівнювала гучності метро.
Також у випуску:
Ігри горців у Шотландії відбуваються вже майже тисячу років. У давнину монархи в таких іграх обирали найсильніших воїнів. Згодом такі змагання силачів стали методом вирішення конфліктів між багатими родинами та навіть між цілими країнами.
У нас час Ігри горців – це шотландські народні танці, музика, та головна страва – змагання силачів, яке складається з 5 основних вправ. Найпопулярніші завдання: перетягування канату, метання каміння, молоту і навіть 6-метрової 100-кілограмової колоди.
Ігри горців / Скриншоти
Аби більше дізнатися про найгучніші види спорту та давню гру в Шотландії – дивіться повне відео програми:
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