В частности, так должны были бы настаивать США. Об этом украинский президент рассказал в интервью журналисту CBS News Скотту Пелли 14 апреля, передает 24 Канал.

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Безусловное прекращение огня

По словам Зеленского, США приостановили военную помощь и обмен разведданными, понимая, что украинцам будет "очень больно". Поэтому Украина согласилась на перемирие без конкретных гарантий безопасности.

Путин не может ставить любые условия нам, а мы – не можем ставить любые условия россиянам. Хотя у нас есть много условий к ним, ведь они пришли с войной на нашу землю и убивают нас здесь, у нас дома. Но мы согласились, это компромисс... Перейдем к дипломатии,

– подчеркнул президент.

Полное прекращение огня могло бы разблокировать возможность дипломатического урегулирования войны, однако Путин этого не хочет. США давят на Украину вместо того, чтобы принуждать к миру агрессора. Поэтому пока подход "мир через силу" работает только в сторону жертвы, что Зеленский считает несправедливым.