Россияне продвигаются по окрестностям застроенной территории, чтобы давить на Лисичанско-Северодонецкий карман. Такие данные предоставили в разведке Великобритании.

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Какая ситуация на Донбассе

В Генштабе ВСУ утром 23 июня сообщили, что на Славянском направлении россияне ищут слабые места в обороне наших войск. Захватчики собираются наступать на Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В Изюм стянули к двум танковым подразделениям. Кроме того, в районе Славянска кафиры собираются применить тяжелые огнеметные системы.

Захватчики пытаются полностью захватить Северодонецк и оцепить наши войска в районе Лисичанска. Враг оккупировал населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка, штурмует Сиротино, готовится к форсированию реки Северский Донец.

Россияне бросили все резервы на штурм Северодонецка

Глава Луганской ОВ Сергей Гайдай отметил, что ситуация крайне тяжелая. Россияне собрали все резервы и направили их на штурм Северодонецка и направления Золотое – Тошковка.

Он объяснил, что ни одно из анонсированных руководством побед российская армия не выполнила, поэтому сосредоточила все усилия именно на Луганщине, чтобы одержать хоть какую-то победу.

По словам Гайдая, трасса Лисичанск – Бахмут непроездная, поэтому пользуются другими сообщениями. В Лисичанске проводят "тихую" эвакуацию и ежедневно подвозят гуманитарную помощь.

Оккупанты опрокидывают еще больше подразделений

В Генштабе тоже отметили, что россияне пытаются завладеть господствующими высотами в районе Берестового, чтобы установить контроль над трассой Бахмут – Лисичанск. В район Новотошкивского перебросили в одну батальонную тактическую группу из состава центрального военного округа.

Лисичанск мощно обстреливают

Гайдай также отметил, что Лисичанск страдает от плотного огня российских захватчиков. На этом направлении кафиры сосредоточили более сотни единиц РСЗО, а также немало ствольной артиллерии и минометов. Накрывают огнем целые кварталы, так что среди мирных горожан есть многочисленные жертвы.

Заметьте – оперативная информация от Генштаба ВСУ за 120-й день войны: