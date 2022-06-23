Росіяни просуваються по околицях забудованої території, аби тиснути на Лисичансько-Сєвєродонецьку кишеню. Такі дані надали у розвідці Великої Британії.

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Яка ситуація на Донбасі

У Генштабі ЗСУ вранці 23 червня повідомили, що на Слов’янському напрямку росіяни шукають слабкі місця в обороні наших військ. Загарбники збираються наступати на Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. До Ізюма стягнули до двох танкових підрозділів. Крім того, у районі Слов'янська окупанти збираються застосувати важкі вогнеметні системи.

Загарбники намагаються повністю захопити Сєвєродонецьк та оточити наші війська в районі Лисичанська. Ворог окупував населені пункти Лоскутівка та Рай-Олександрівка, штурмує Сиротине, готується до форсування річки Сіверський Донець.

Росіяни кинули всі резерви на штурм Сєвєродонецька

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай відзначив, що ситуація вкрай важка. Росіяни позбирали всі резерви і направили їх на штурм Сєвєродонецька та напрямку Золоте – Тошківка.

Він пояснив, що жодної із анонсованих керівництвом звитяг російська армія не виконала, тому зосередила всі зусилля саме на Луганщині, аби здобути хоч якусь перемогу.

За словами Гайдая, траса Лисичанськ – Бахмут непроїзна, тому користуються іншими сполученнями. У Лисичанську проводять "тиху" евакуацію і щодня підвозять гуманітарну допомогу.

Окупанти перекидають ще більше підрозділів

У Генштабі теж відзначили, що росіяни намагаються заволодіти панівними висотами в районі Берестового, аби встановити контроль над трасою Бахмут – Лисичанськ. В район Новотошківського перекинули до однієї батальйонної тактичної групи зі складу центрального військового округу.

Лисичанськ потужно обстрілюють

Гайдай також відзначив, що Лисичанськ потерпає від щільного вогню російських загарбників. На цьому напрямку окупанти зосередили понад сотню одиниць РСЗВ, а також чимало ствольної артилерії та мінометів. Накривають вогнем цілі квартали, тож серед мирних містян є численні жертви.

Зауважте – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ за 120 день війни: