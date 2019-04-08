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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Безвиз и президентские выборы 2019: существует ли взаимосвязь

      36 Читати новину українською
      Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом действует с 11 июня 2017 года
      Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом действует с 11 июня 2017 года / Иллюстративное фото

      Возможность безвизовых поездок украинцев в страны Европейской Союза прямо не привязана к результатам президентских выборов, но есть нюанс: кто бы не победил – Украина должна продолжать курс реформ и борьбы с коррупцией.

      Об этом рассказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Факты".

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      Чтобы украинцы могли пользоваться безвизовым режимом со странами Евросоюза, Украина как государство должна отвечать четким критериям. Сейчас – отвечает, но у украинцев есть страх, что из-за возможной смены президента начнутся проблемы с выездом заграницу. Такой страх - безосновательный, убеждает Кулеба.

      Кулеба
      Кулеба: Просто из-за смены президента безвиз не отберут

      Дипломат подчеркнул, что безвиз не привязан к результатам президентских выборов.

      Но если новый руководитель страны решит изменить политику в отношении ЕС, борьбы с коррупцией, миграционного контроля – тогда на Западе, несомненно, начнут возникать вопросы к нам,
      – уточнил Кулеба.

      Напомним, второй тур президентских выборов состоится 21 апреля 2019 года, участие в нем примут Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

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      К слову, в начале марта 2019 года в обществе уже обсуждали вероятную проблему с безвизом, которая могла возникнуть из-за отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, поскольку это является нарушением международных обязательств со стороны официального Киева.

      Что такое безвиз и как он работает?
      Граждане Украины получили возможность посещать страны Евросоюза без виз с 11 июня 2017 года. Чтобы осуществить такое путешествие, необходимо лишь иметь украинский заграничный биометрический паспорт. Безвиз действует с 30 странами – это страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а еще Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней. С начала действия безвиза им воспользовались уже более двух миллионов украинцев.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Безвизовый режим
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