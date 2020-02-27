Мы безвиз взяли не в аренду, а в собственность, – Кулеба
Евросоюз не отменит безвизовый режим для Украины, заверил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
"Мы безвиз взяли не в аренду, а в собственность. Политика власти является проевропейской, и мы будем создавать новые возможности. В частности, я активизировал работу по внедрению интегрированного управления границей. Это шаг к дальнейшему облегчению пересечения границы с ЕС", – написал Кулеба в твиттере, отвечая на вопрос пользователя о том, не отменят ли Украине безвіз.
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Вице-премьер также ответил на вопрос, стала ли Украина реально ближе к ЕС и НАТО за 10 месяцев работы новой власти.
"Стала. ЕС: мы переломили ситуацию в свою пользу по промышленному безвизу, присоединились к Еврозеленому соглашению, приняли десятки актов законодательства для ускорения интеграции. НАТО: сражаемся за участие в EOP. Интеграция необратима. Все в интересах наших граждан, бизнеса и государства", – написал Кулеба.
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