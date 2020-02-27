Мы безвиз взяли не в аренду, а в собственность, – Кулеба

Евросоюз не отменит безвизовый режим для Украины, заверил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Мы безвиз взяли не в аренду, а в собственность. Политика власти является проевропейской, и мы будем создавать новые возможности. В частности, я активизировал работу по внедрению интегрированного управления границей. Это шаг к дальнейшему облегчению пересечения границы с ЕС", – написал Кулеба в твиттере, отвечая на вопрос пользователя о том, не отменят ли Украине безвіз.

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Ми безвіз взяли не в оренду, а у власність Політика влади є проєвропейською і ми будемо створювати нові можливості. Зокрема, я активізував роботу із запровадження інтегрованого управління кордоном. Це крок до подальшого полегшення перетину кордону з ЄС. https://t.co/a9EhvT4NIC — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2020

Вице-премьер также ответил на вопрос, стала ли Украина реально ближе к ЕС и НАТО за 10 месяцев работы новой власти.

"Стала. ЕС: мы переломили ситуацию в свою пользу по промышленному безвизу, присоединились к Еврозеленому соглашению, приняли десятки актов законодательства для ускорения интеграции. НАТО: сражаемся за участие в EOP. Интеграция необратима. Все в интересах наших граждан, бизнеса и государства", – написал Кулеба.

Стала. ЄС: ми переламали ситуацію на свою користь щодо промислового безвізу, долучилися до ЄвроЗеленоїУгоди, ухвалили десятки актів законодавства для пришвидшення інтеграції. НАТО: б’ємося за участь в EOP. Інтеграція незворотна. Все в інтересах наших громадян, бізнесу і держави. https://t.co/LLk42QCpgu — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2020



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