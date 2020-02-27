15:13
27 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер
      more
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лавров нахамил журналистам. Путин меняет имидж
      Вєсті Кремля
      21:30, 26 февраля
      Вести.UA: Большое возвращение Тигипко. Новая затея Бужанского
      Вєсті.UA
      19:19, 26 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Мы безвиз взяли не в аренду, а в собственность, – Кулеба

      - Читати новину українською
      Дмитрий Кулеба заверил, что ЕС не отменит безвиз для Украины / Пресс-служба Кабмина

      Евросоюз не отменит безвизовый режим для Украины, заверил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

      "Мы безвиз взяли не в аренду, а в собственность. Политика власти является проевропейской, и мы будем создавать новые возможности. В частности, я активизировал работу по внедрению интегрированного управления границей. Это шаг к дальнейшему облегчению пересечения границы с ЕС", – написал Кулеба в твиттере, отвечая на вопрос пользователя о том, не отменят ли Украине безвіз.

      Читайте также: Украина и Великобритания начнут переговоры по безвизу

      Вице-премьер также ответил на вопрос, стала ли Украина реально ближе к ЕС и НАТО за 10 месяцев работы новой власти.

      "Стала. ЕС: мы переломили ситуацию в свою пользу по промышленному безвизу, присоединились к Еврозеленому соглашению, приняли десятки актов законодательства для ускорения интеграции. НАТО: сражаемся за участие в EOP. Интеграция необратима. Все в интересах наших граждан, бизнеса и государства", – написал Кулеба.

      країни безвіз список куди українці можуть у Європі їздити без віз безвізовий режим
      В какие страны Европы украинцы могут путешествовать без виз / Инфографика 24 канала

      В Польше опровергли информацию о заражении коронавирусом: фото
      сегодня
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Кулеба – новости Кабинет Министров Украины Евросоюз Путешествия Безвизовый режим Европа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Коронавирус положительно повлияет на здоровье украинских реформ
      Сергій Фурса
      сегодня , 14:04 Как используют язык вражды приспешники Януковича
      Антон Голобородько
      сегодня , 14:03 Влияет ли коронавирус на Украину?
      17 февраля , 15:37 Пара, которая летела домой с усыновленным ребенком, получили неожиданный сюрприз во время полета
      Марія Бондар
      сегодня , 12:40 Тигипко, если станет премьером, то не последним: интервью с руководителем группы "Рейтинг"
      Сергій Лещенко
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук