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      Ми безвіз взяли не в оренду, а у власність, – Кулеба

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      Дмитро Кулеба запевнив, що ЄС не скасує безвіз для України / Пресслужба Кабміну

      Євросоюз не скасує безвізовий режим для України, запевнив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

      "Ми безвіз взяли не в оренду, а у власність. Політика влади є проєвропейською і ми будемо створювати нові можливості. Зокрема, я активізував роботу із запровадження інтегрованого управління кордоном. Це крок до подальшого полегшення перетину кордону з ЄС", – написав Кулеба у твітері, відповідаючи на питання користувача про те, чи не скасують Україні безвіз.

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      Віцепрем’єр також відповів на запитання, чи стала Україна реально ближчою до ЄС і НАТО за 10 місяців роботи нової влади.

      "Стала. ЄС: ми переламали ситуацію на свою користь щодо промислового безвізу, долучилися до ЄвроЗеленоїУгоди, ухвалили десятки актів законодавства для пришвидшення інтеграції. НАТО: б’ємося за участь в EOP. Інтеграція незворотна. Все в інтересах наших громадян, бізнесу і держави", – написав Кулеба.

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      У які країни Європи українці можуть подорожувати без віз / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Кулеба – новини Кабінет Міністрів України Євросоюз Подорожі Безвізовий режим Європа
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