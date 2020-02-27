Ми безвіз взяли не в оренду, а у власність, – Кулеба

Євросоюз не скасує безвізовий режим для України, запевнив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Ми безвіз взяли не в оренду, а у власність. Політика влади є проєвропейською і ми будемо створювати нові можливості. Зокрема, я активізував роботу із запровадження інтегрованого управління кордоном. Це крок до подальшого полегшення перетину кордону з ЄС", – написав Кулеба у твітері, відповідаючи на питання користувача про те, чи не скасують Україні безвіз.

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Ми безвіз взяли не в оренду, а у власність Політика влади є проєвропейською і ми будемо створювати нові можливості. Зокрема, я активізував роботу із запровадження інтегрованого управління кордоном. Це крок до подальшого полегшення перетину кордону з ЄС. https://t.co/a9EhvT4NIC — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2020

Віцепрем’єр також відповів на запитання, чи стала Україна реально ближчою до ЄС і НАТО за 10 місяців роботи нової влади.

"Стала. ЄС: ми переламали ситуацію на свою користь щодо промислового безвізу, долучилися до ЄвроЗеленоїУгоди, ухвалили десятки актів законодавства для пришвидшення інтеграції. НАТО: б’ємося за участь в EOP. Інтеграція незворотна. Все в інтересах наших громадян, бізнесу і держави", – написав Кулеба.

Стала. ЄС: ми переламали ситуацію на свою користь щодо промислового безвізу, долучилися до ЄвроЗеленоїУгоди, ухвалили десятки актів законодавства для пришвидшення інтеграції. НАТО: б’ємося за участь в EOP. Інтеграція незворотна. Все в інтересах наших громадян, бізнесу і держави. https://t.co/LLk42QCpgu — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2020



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