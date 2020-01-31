Україна та Велика Британія почнуть переговори по безвізу

Україна та Велика Британія почнуть візові переговори. Однак трапиться це не швидше, аніж через рік.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла, що після візових переговорів розпочнуться торгові.

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Пані Посол розповіла, що Україна та Британія будуть вести переговори про двосторонню угоду щодо віз, але "це буде пізніше".

За її словами, президент Зеленський видав указ про скасування віз для британців через те, що у внутрішньому плані Британія більше не буде членом ЄС, тоді як міжнародні угоди досі залишаються в силі.

Довідка. Європарламент схвалив ратифікацію угоди про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Остаточно Велика Британія вийде з Європейського Союзу опівночі 31 січня.

Питання безвізу – це не політичне питання, це питання безпеки кордонів. А безпека кордонів - це причина, чому Великобританія не брала участь у Шенгенській угоді. І ця політика не змінилася,

– пояснила Мелінда Сіммонс.

Вона додала, що після того, як Британія вийде з ЄС, то візовий режим для українців продовжиться. "Тобто не буде змін, якщо ви будете їхати в Британію з України, то вам потрібно буде отримати візу", – підсумувала Мелінда Сіммонс.

Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.



Перелік країн, які українці можуть відвідувати без віз / Інфографіка 24 каналу