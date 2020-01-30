Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим для громадян Британії
Для громадян Великої Британії з 31 січня 2020 року діятиме безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через Україну. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
Документ розмістили на сайті Президента України.
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Запровадити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії,
– йдеться в повідомленні.
Відомо, що безвізовий режим діятиме з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року. За його умовами, термін перебування жителів Британії в Україні не може перевищувати 90 днів протягом 180 днів.
Що відомо про безвізовий режим для громадян Великої Британії
- Як громадяни ЄС, британці мали право в'їжджати до України без віз із 2005 року. Але з 1 лютого 2020 року ця норма перестала б діяти, бо Британія вийшла з Євросоюзу.
- Раніше британські ЗМІ повідомляли, що у день виходу Великої Британії з ЄС український глава держави підпише указ, яким продовжить безвізовий режим на один рік.
Про британські візи для українців
- Британська візова політика жорстка, а ставлення до українців – одне з найгірших. У 2015 році, наприклад, відмови отримували понад 20% українців, що зверталися до посольства Великої Британії за visit visa (масова туристична віза). У 2018 та 2019 роках показник зменшився 11%. Однак і це – дуже багато.
- Україна та ЄС мають безвізовий режим перетину кордону. Євросоюз визнає, що українці не становлять системної загрози, однак Британію це наразі не переконує.
- У 2020 році Україна сподівається отримати від Британії план дій щодо безвізу для українців. Київ готовий довести, що українці не становлять загрози для Британії.
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Основне про вихід Британії з ЄС
- 29 січня Європарламент ратифікував угоду про умови виходу Великої Британії зі складу ЄС.
- Раніше законопроєкт про Brexit був схвалений палатою громад Британії. Це стало можливим після того, як на позачергових виборах консерватори на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном отримали абсолютну більшість місць в парламенті. Їм вдалося розблокувати Brexit.
- Після чого королева Великої Британії Єлизавета II теж схвалила законопроєкт про Brexit.
- Епопея з Brexit триває ще з літа 2016 року, коли було проведено меморандум щодо майбутнього держави. Тоді лише трохи більше як половина британців (51,9%) висловилися за вихід Об'єднаного Королівства з Європейського Союзу. Водночас 48,1% громадян висловили певність, що держава має залишитися членом євроспільноти.
- Остаточно Велика Британія вийде з Європейського Союзу опівночі 31 січня.