Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим для громадян Британії

Для громадян Великої Британії з 31 січня 2020 року діятиме безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через Україну. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Документ розмістили на сайті Президента України.

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Запровадити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії,

– йдеться в повідомленні.

Відомо, що безвізовий режим діятиме з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року. За його умовами, термін перебування жителів Британії в Україні не може перевищувати 90 днів протягом 180 днів.

Що відомо про безвізовий режим для громадян Великої Британії

Як громадяни ЄС, британці мали право в'їжджати до України без віз із 2005 року. Але з 1 лютого 2020 року ця норма перестала б діяти, бо Британія вийшла з Євросоюзу.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що у день виходу Великої Британії з ЄС український глава держави підпише указ, яким продовжить безвізовий режим на один рік.

Про британські візи для українців

Британська візова політика жорстка, а ставлення до українців – одне з найгірших. У 2015 році, наприклад, відмови отримували понад 20% українців, що зверталися до посольства Великої Британії за visit visa (масова туристична віза). У 2018 та 2019 роках показник зменшився 11%. Однак і це – дуже багато.

Україна та ЄС мають безвізовий режим перетину кордону. Євросоюз визнає, що українці не становлять системної загрози, однак Британію це наразі не переконує.

У 2020 році Україна сподівається отримати від Британії план дій щодо безвізу для українців. Київ готовий довести, що українці не становлять загрози для Британії.

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