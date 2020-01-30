"Євросоюз потрібно зруйнувати": скандальний лідер Brexit назвав кандидатів на вихід з ЄС

Британський депутат Європарламенту Найджел Фарадж заявив, що робитиме все, щоб "Європа пішла з Євросоюзу". Слідом за Британією ЄС можуть покинути Данія, Польща та Італія.

Найджел Фарадж активно агітував за вихід Великої Британії з ЄС. Та на цьому зупинятися не планує, обіцяє продовжити роботу зі знищення Євросоюзу, повідомляє DW.

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Я повністю проти нього (Євросоюзу – 24 канал) у його нинішньому вигляді. Я хочу, щоб він був зруйнований,

– сказав Фарадж.

За його прогнозами, наступними кандидатами на вихід з ЄС є Данія, Польща та Італія.

Що відомо про вихід Британії з ЄС