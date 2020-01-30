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      "Євросоюз потрібно зруйнувати": скандальний лідер Brexit назвав кандидатів на вихід з ЄС

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      Фарадж назвав країни, які можуть покинути ЄС / glavcom.ua

      Британський депутат Європарламенту Найджел Фарадж заявив, що робитиме все, щоб "Європа пішла з Євросоюзу". Слідом за Британією ЄС можуть покинути Данія, Польща та Італія.

      Найджел Фарадж активно агітував за вихід Великої Британії з ЄС. Та на цьому зупинятися не планує, обіцяє продовжити роботу зі знищення Євросоюзу, повідомляє DW.

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      Я повністю проти нього (Євросоюзу – 24 канал) у його нинішньому вигляді. Я хочу, щоб він був зруйнований,
      – сказав Фарадж.

      За його прогнозами, наступними кандидатами на вихід з ЄС є Данія, Польща та Італія.

      Що відомо про вихід Британії з ЄС

      • 29 січня Європарламент ратифікував угоду про умови виходу Великої Британії зі складу ЄС.
      • Раніше законопроєкт про Brexit був схвалений палатою громад Британії. Це стало можливим після того, як на позачергових виборах консерватори на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном отримали абсолютну більшість місць в парламенті. Їм вдалося розблокувати Brexit.
      • Після чого королева Великої Британії Єлизавета II теж схвалила законопроєкт про Brexit.
      • Епопея з Brexit триває ще з літа 2016 року, коли було проведено меморандум щодо майбутнього держави. Тоді лише трохи більше як половина британців (51,9%) висловилися за вихід Об'єднаного Королівства з Європейського Союзу. Водночас 48,1% громадян висловили певність, що держава має залишитися членом євроспільноти.
      • Остаточно Велика Британія вийде з Європейського Союзу опівночі 31 січня.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Велика Британія Новини Польщі Данія Євросоюз Brexit Європарламент Європа
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