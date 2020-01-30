"Евросоюз надо разрушить": скандальный лидер Brexit назвал кандидатов на выход из ЕС
Британский депутат Европарламента Найджел Фарадж заявил, что будет делать все, чтобы "Европа ушла из Евросоюза". Вслед за Британией ЕС могут покинуть Дания, Польша и Италия.
Найджел Фарадж активно агитировал за выход Великобритании из ЕС. И на этом останавливаться не планирует, обещает продолжить работу по уничтожению Евросоюза, сообщает DW.
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Я полностью против него (Евросоюза – 24 канал) в его нынешнем виде. Я хочу, чтобы он был разрушен,
– сказал Фарадж.
По его прогнозам, следующими кандидатами на выход из ЕС является Дания, Польша и Италия.
Что известно о выходе Британии из ЕС
- 29 января Европарламент ратифицировал соглашение об условиях выхода Великобритании из состава ЕС.
- Ранее законопроект о Brexit был одобрен палатой общин Британии. Это стало возможным после того, как на внеочередных выборах консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном получили абсолютное большинство мест в парламенте. Им удалось разблокировать Brexit.
- После чего королева Великобритании Елизавета II тоже одобрила законопроект о Brexit.
- Эпопея с Brexit длится еще с лета 2016 года, когда был проведен меморандум относительно будущего государства. Тогда лишь чуть больше половины британцев (51,9%) высказались за выход Соединенного Королевства из Европейского Союза. В то же время 48,1% граждан выразили уверенность, что государство должно остаться членом евросообщества.
- Окончательно Великобритания выйдет из Европейского Союза в полночь 31 января.
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