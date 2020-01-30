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      "Евросоюз надо разрушить": скандальный лидер Brexit назвал кандидатов на выход из ЕС

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      Фарадж назвал страны, которые могут покинуть ЕС / glavcom.ua

      Британский депутат Европарламента Найджел Фарадж заявил, что будет делать все, чтобы "Европа ушла из Евросоюза". Вслед за Британией ЕС могут покинуть Дания, Польша и Италия.

      Найджел Фарадж активно агитировал за выход Великобритании из ЕС. И на этом останавливаться не планирует, обещает продолжить работу по уничтожению Евросоюза, сообщает DW.

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      Я полностью против него (Евросоюза – 24 канал) в его нынешнем виде. Я хочу, чтобы он был разрушен,
      – сказал Фарадж.

      По его прогнозам, следующими кандидатами на выход из ЕС является Дания, Польша и Италия.

      Что известно о выходе Британии из ЕС

      • 29 января Европарламент ратифицировал соглашение об условиях выхода Великобритании из состава ЕС.
      • Ранее законопроект о Brexit был одобрен палатой общин Британии. Это стало возможным после того, как на внеочередных выборах консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном получили абсолютное большинство мест в парламенте. Им удалось разблокировать Brexit.
      • После чего королева Великобритании Елизавета II тоже одобрила законопроект о Brexit.
      • Эпопея с Brexit длится еще с лета 2016 года, когда был проведен меморандум относительно будущего государства. Тогда лишь чуть больше половины британцев (51,9%) высказались за выход Соединенного Королевства из Европейского Союза. В то же время 48,1% граждан выразили уверенность, что государство должно остаться членом евросообщества.
      • Окончательно Великобритания выйдет из Европейского Союза в полночь 31 января.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Польши Великобритания Европарламент Brexit Евросоюз Дания Европа
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