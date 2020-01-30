"Евросоюз надо разрушить": скандальный лидер Brexit назвал кандидатов на выход из ЕС

Британский депутат Европарламента Найджел Фарадж заявил, что будет делать все, чтобы "Европа ушла из Евросоюза". Вслед за Британией ЕС могут покинуть Дания, Польша и Италия.

Найджел Фарадж активно агитировал за выход Великобритании из ЕС. И на этом останавливаться не планирует, обещает продолжить работу по уничтожению Евросоюза, сообщает DW.

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Я полностью против него (Евросоюза – 24 канал) в его нынешнем виде. Я хочу, чтобы он был разрушен,

– сказал Фарадж.

По его прогнозам, следующими кандидатами на выход из ЕС является Дания, Польша и Италия.

Что известно о выходе Британии из ЕС